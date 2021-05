Parma, niente Copa America per Osorio: "Mi fa molto male ma non sarò a disposizione"

Niente Copa America per il difensore del Parma Yordan Osorio, che attraverso il proprio profilo Instagram ha annunciato la sua assenza dalla competizione a causa di un infortunio: "Mi fa molto male non essere presente, perché ho sempre dato tutto per indossare la maglia del mio Paese, ma questa situazione mi terrà fuori dai campi finché non potrò tornare ad allenarmi".