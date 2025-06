Ufficiale Parma, poker di addii e saluti: il club congeda Camara, Osorio, Cancellieri e Vogliacco

Dopo settimane in cui la notizia era nell’aria, è arrivata la doppia conferma: Drissa Camara non sarà un giocatore del Parma nella prossima stagione. Il calciatore ivoriano, arrivato giovanissimo nella città emiliana, saluterà il club con la scadenza del contratto. Ieri Camara ha pubblicato un lungo video su Instagram con le immagini più felici della sua avventura a Parma, accompagnata dai ringraziamenti alla città e al club, e oggi è stato il turno della squadra. I crociati, sul profilo Instagram, hanno pubblicato un post di ringraziamento per Camara, accompagnato dalla didascalia: “Dalla Primavera alla prima squadra, sempre con il sorriso e la voglia di lottare. Grazie di tutto, @camara_drissa_baky”.

Questo invece il saluto a Yordan Osorio. Il venezuelano, in scadenza dopo 5 stagioni in maglia crociata, ha raggiunto la scadenza del contratto, e saluterà il Parma: “Dopo 5 stagioni in gialloblu, si chiude il percorso di @yordanosorio1005 con il Parma Calcio: in bocca al lupo per il futuro, Yordan! 🇻🇪”.

Dopo i saluti su Instagram a Drissa Camara e a Yordan Osorio, il Parma ha pubblicato sui propri profili social il saluto anche ai due giocatori in prestito in questa stagione. Matteo Cancellieri e Alessandro Vogliacco ritorneranno infatti a casa base, rispettivamente alla Lazio e al Genoa, dopo la stagione passata in Emilia: "Grazie ragazzi per questa stagione di emozioni e momenti indimenticabili vissuti insieme!", si legge su Instagram.