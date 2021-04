Parola all'arbitro. Aureliano: "Bello che adesso si senta ciò che diciamo durante la partita"

Parola ai direttori di gara. Ospite di TeleLombardia Gianluca Aureliano, arbitro della sezione di Bologna, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni in merito al prossimo ritorno dei tifosi sugli spalti: “Noi non vediamo l’ora di riaverlo. Come i giocatori. Noi non ci snaturiamo se c’è o non c’è il pubblico. Ora che le nostre parole possono essere percepite dalle telecamere è bello perché si capisce cosa diciamo e cosa ci viene detto. E anche qual è nostro approccio. Con il pubblico sarà penalizzata la stampa che non sentirà più ciò che diciamo”.

