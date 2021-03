Pasalic lancia l'Atalanta e stuzzica: "Real Madrid? Speriamo di giocare in 11 tutta la partita"

vedi letture

Il centrocampista dell'Atalanta, Mario Pasalic, lancia una frecciata contro il Real Madrid dopo lo 0-1 dell'andata, sottolineando come l'espulsione sia stata afflittiva per i nerazzurri. "Adesso prepariamo bene la gara col Real. Lo zero a uno non è un risultato impossibile da ribaltare, speriamo di giocare in undici per tutta la partita per dimostrare il nostro valore contro questi squadroni".