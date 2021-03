Pasqual: "L'Atalanta è la più europea, l'Inter proverà a colpire con Lukaku in contropiede"

Ospite nel salotto di '90esimo minuto' su Rai 2, Manuel Pasqual si sofferma sulla sfida di domani fra Inter e Atalanta: "L'Atalanta è la squadra più europea che dà più intensità. L'abbiamo visto anche nella partita di Champions contro il Real: pur con un uomo in meno, è riuscita a dare del filo da torcere agli spagnoli ripartendo e attaccando la profondità. Conte probabilmente cercherà di far fare alla sua Inter una partita di attesa per poi colpire in contropiede con la forza fisica di Lukaku".