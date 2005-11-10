Endrick l'ultimo della lista: Roma-Real tra grandi flop di mercato e obiettivi di gennaio

Da anni Roma e Real Madrid fanno affari di mercato, praticamente nessuno si può definire felice e infatti dal 2023 i due club hanno smesso con i trasferimenti diretti.

Il passato: Samuel, Cassano e altri flop

Tutto è partito con Walter Samuel, "The wall" a Roma ma che al Real Madrid non ha lasciato il segno. Acquisto più caro della stagione 2004/05 dei blancos, non riuscì a inserirsi a pieno nella squadra, che visse anche una stagione complicata con 3 allenatori ad avvicendarsi. Un anno in cui gioca spesso e viene ammonito altrettanto spesso (40 presenze, 17 ammonizioni e 2 espulsioni). Verrà ceduto immediatamente all'Inter.

Va malissimo anche ad Antonio Cassano, arrivato nel gennaio 2006. Va in gol nella prima partita ufficiale, ma non riesce a ritagliarsi spazio né con Lopez Caro né con Fabio Capello finendo anche fuori rosa. Un anno e mezzo pieno di "cassanate" e proprio l'esperienza madrilena resterà il più grande rimpianto del talento di Bari Vecchia.

Da Cassano in poi ci sarà solo il percorso inverso, e non andrà benissimo in nessun caso: Cicinho, Julio Baptista, Gago, Borja Mayoral e infine Julen Jon Guerrero. Quest'ultimo a dire il vero è un trasferimento dal Castilla alla Primavera della Roma e non farà mai l'esordio in Prima squadra.

Il presente: Hermoso, Huijsen e Rudiger

Diverso il discorso di chi ha vestito le due maglie senza fare il trasferimento diretto: Mario Hermoso viene dalla cantera del Real, per poi valorizzarsi maggiormente dai cugini del'Atlético. Huijsen ha fatto un anno di prestito in giallorosso, proseguendo al Bournemouth Antonio Rudiger ha fatto due grandi stagioni a Roma per poi completare la crescita al Chelsea.

Il futuro: occhio a Endrick per gennaio

E in futuro? Occhio a Endrick. Sul brasiliano Gasperini ha preferito non sbilanciarsi, Mourinho ha giurato che esploderà al Real Madrid e il suo entourage ha assicurato che resterà con la camiseta blanca. I fatti però dicono che ha fin qui giocato appena 4 minuti, restando in panchina per tutto l'incontro in ben 4 occasioni. Difficile pensare che uno dei talenti brasiliani più interessanti possa continuare così fino a gennaio.