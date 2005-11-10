Roma, sfuma Endrick? Mourinho: "Non va da nessuna parte, esploderà al Real Madrid"

Niente da fare per la Roma. Il club giallorosso aveva a lungo inseguito Endrick durante il mercato estivo e ci stava pensando anche per la sessione invernale, soprattutto perché il brasiliano al Real Madrid in questo momento non sta trovando spazio dopo la sua parentesi molto positiva al Lione. A non essere d'accordo però è José Mourinho, tecnico dei Blancos, che ha messo le cose in chiaro alla vigilia del match dell'Olimpico.

Le parole dello Special One

Mourinho, sollecitato sul tema da TNT Sport Brasil, ha risposto così: "Chi vorrà prenderlo a gennaio dovrà passare sopra di me e lottare contro di me. Endrick non va da nessuna parte, io lo adoro. È fortissimo e ci darà una mano. Non servono prestiti, Endrick esploderà qui a Madrid". Il Real ci crede, non ci sono più dubbi e a fugarli è stato come sempre il portoghese, questa volta avversario della sua Roma.