Milan e Roma su Endrick? Il suo entourage: "Club fantastici, ma non credo lascerà Madrid"

Rientrato al Real Madrid dopo l'ottima esperienza in Francia con il Lione, Endrick fin qui è stato poco utilizzato da José Mourinho (solo una presenza in Liga dall'inizio della stagione). Il suo limitato minutaggio, unito alle sue qualità, lo rende un pezzo pregiato del mercato in vista delle prossime sessioni. Sirene accese anche dall'Italia, con Milan e Roma interessate al brasiliano.

Alan Redmond, vicepresidente esecutivo e Global Head of Football di Roc Nation Sports International, agenzia che cura gli interessi di Endrick, ha parlato così ad Adnkronos dell'attaccante verdeoro: "Nel caso di Endrick, ha sempre detto di voler restare a Real Madrid e sono convinto che in questa stagione, quando avrà l'opportunità, segnerà molti gol. Confermo che in estate c'era molto interesse per lui, da diversi Paesi, ma il suo obiettivo non è mai stato quello di lasciare la Spagna. L'aspetto economico non è importante, il giocatore valuta il progetto del club.

Qui parliamo di un giocatore con le qualità per stare al Real, servono solo le opportunità. Endrick veniva dal prestito al Lione e in Francia ha giocato molto bene, poi ha avuto qualche problema e credo che per lui sia anche stato abbastanza frustrante non essere al top dal punto di vista fisico. L'idea è però sempre stata quella di rimanere a Madrid. Vedremo cosa succederà in futuro, onestamente penso che resterà al Real per tanto tempo. Questa è la mia opinione. Le voci su Milan e Roma? Non credo che si muoverà. I club menzionati sono fantastici, ma non penso che andrà a giocare da altre parti".