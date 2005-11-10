Domani chiederà Endrick a Mourinho? Gasperini: "Il mercato di gennaio ora non interessa"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha introdotto in conferenza stampa la partita di Champions League di domani contro il Real Madrid. Tra le domande che gli sono state poste, anche se al termine della partita chiederà a Mourinho di lasciar partire Endrick a gennaio.

Prima degli acquisti, c'è il campo. E la Champions

Questa la risposta di Gasperini, che ha accolto la domanda con un sorriso divertito: "Non credo. Adesso il mercato di gennaio è una cosa che non interessa, abbiamo appena iniziato un percorso di partite e domani la vivremo con tutta la piazza e la città come un evento. Che manca da tanto tempo, sarà quello il piacere".

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