Pellegatti colpito da Athekame: "Al Lione sta andando bene, operazione intelligente del Milan"

Il giornalista commenta l’esordio in Nazionale del terzino svizzero e la scelta del Milan di cederlo in prestito secco al Lione.

Carlo Pellegatti ha commentato la prestazione di Zachary Athekame con la Svizzera e la scelta del Milan di cederlo in prestito secco all'Olympique Lione per una stagione. Il terzino svizzero, all'esordio con la nazionale maggiore, ieri si è reso protagonista di una buona prova, impreziosita da un assist, nella vittoria per 3-0 contro la Macedonia del Nord.

L'analisi di Pellegatti

Intervenuto sul proprio canale YouTube, Pellegatti ha analizzato così il suo trasferimento in Ligue 1: "Qualcuno si chiede per quale motivo Athekame sia stato mandato in prestito al Lione. Lasciamolo, sta andando bene. Il Milan sulle fasce deve potenziarsi, però obiettivamente c'era solo un posto dove metterlo, al posto di Chukwueze a destra, perché lui è un terzino". Il giornalista ha poi aggiunto: "Magari avrebbe potuto eventualmente giocare al posto di Gila con De Winter. Speriamo di ritrovare un Athekame nella prossima stagione a grandi livelli. È stata un'operazione intelligente quella del prestito secco. Ha accettato il Lione e adesso lo seguiremo a Lione e nella nazionale svizzera, quindi molto bene Athekame".

I numeri di Zachary Athekame col Lione

Detto dell'esordio con gli elvetici, Athekame ha finora giocato 6 partite realizzando due gol e due assist tra le fila dell'Olympique Lione. Un avvio che fa sicuramente ben sperare, in Francia, ma soprattutto in Italia.