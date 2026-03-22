Pellegatti: "Cardinale si tranquillizzi, nessuno pensa che lui sia il nuovo Silvio Berlusconi"

Il giornalista Carlo Pellegatti, in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, ha commentato così le ultime discusse dichiarazioni di Gerry Cardinale sul paragone tra lui e Silvio Berlusconi:

"Gerry Cardinale in un’intervista rilasciata a Milanello a un collega straniero del Financial Times, alla vigilia del Derby, dice fra l’altro: 'Tutti mi guardano e danno per scontato che io sia il presidente, il nuovo Silvio Berlusconi'. Ecco, lo tranquillizziamo, nessuno ha mai pensato che lui possa essere il nuovo Silvio Berlusconi perché di Silvio Berlusconi ne abbiamo avuto solo uno, e uno come lui non lo avremo più. E aggiungo ancora, purtroppo.

I rapporti di Berlusconi con la stampa italiana erano ben diversi. Addirittura, dopo la sconfitta col Cesena nel gennaio ’89, volle parlare prima con il direttore della Gazzetta Candido Cannavò, poi invitò i giornalisti a stare al bar e chiese a uno di loro, Alberto Costa, inviato storico del Corriere della Sera, un’opinione riguardo l’eventuale esonero di Arrigo Sacchi. Costa disse che non gli sembrava la soluzione migliore. Questa mossa non avvenne e Sacchi continuò in quell’anno che portò alla vittoria della prima Coppa dei Campioni di Silvio Berlusconi.

Trovo curioso non aver mai sentito la voce, lo ribadisco, di Gerry Cardinale. Trovo curioso che con tanti giornalisti presenti non abbiamo potuto neanche salutarlo perché, con massima cortesia, ci hanno pregato di stare lontano dal cortile. L’avremmo salutato volentieri. Trovo curioso che con tanti giornalisti italiani, con tanti quotidiani importanti italiani, con tante tv italiane, Gerry Cardinale non abbia sentito il bisogno di parlare con uno di noi e abbia, a Milanello, in casa del Milan, abbia sentito bisogno di parlare con un giornalista del famoso Financial Times. Silvio Berlusconi non si sarebbe comportato così. Si tranquillizzi Gerry Cardinale, nessuno pensa che sia lui il nuovo Silvio Berlusconi. Sperando di sentire la sua voce nei prossimi mesi e magari leggere un’intervista a un giornale italiano”.