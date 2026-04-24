L'indiscrezione di Pellegatti: "Goretzka è sempre più vicino al Milan, ieri me l'hanno confermato"

Il giornalista Carlo Pellegatti, intervenuto attraverso il suo canale YouTube, ha commentato l'incontro che c'è stato ieri a Casa Milan tra Massimiliano Allegri e i dirigenti Furlani e Tare, con l'obiettivo di definire le strategie di mercato per l'estate. Queste le sue dichiarazioni in merito:

"Si stanno mettendo giù i piani, quindi coloro che pensano che Massimiliano Allegri non sia così sicuro di rimanere al Milan, dovrebbero essere smentiti. Anch'io non ho certezze, però questi continui incontri, Tare compreso, ci fanno pensare che sia una meravigliosa finzione oppure come tanti ci auguriamo si sta costruendo il Milan? Summit di mercato ieri a Casa Milan. Sembra sempre più vicino Goretzka, ieri me l'hanno confermato. Per lui ci sono 5 milioni, 3 anni di ingaggio più eventualmente l'anno successivo, che potrebbe essere il motivo per il quale i rossoneri superano la Juventus. Anche questo ci fa propendere che la società in sintonia con Allegri segua i suoi dettami".