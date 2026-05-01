Pellegatti a sorpresa: "Milan, potrebbe esserci una frenata per Goretzka. Occhi su Koné"

Carlo Pellegatti, giornalista da sempre molto vicino alle vicende relative al Milan, ha dato un aggiornamento di mercato importante per quanto riguarda i rossoneri sul suo canale YouTube: "Ricordo bene di aver parlato più di una volta di un Goretzka sempre più vicino. Non l’ho detto solo io, l’hanno detto anche i colleghi. Attenzione perché potrebbe esserci una frenata. Qualcuno dice dalla società, perché il procuratore voglia cifre importanti come commissioni alla firma. Altri invece sostengono che anche Allegri forse, ma qui non ho conferme, potrebbe essere intenzionato a un giocatore più giovane di gamba".

Il Milan, in quel caso, virerebbe su un altro profilo: "Ecco perché abbiamo fatto più volte il nome di Kone, giocatore del Sassuolo. Si fanno tanti nomi a centrocampo, attenzione ad un leggero calo di Goretzka, non dico che non venga, e una leggera salita di Koné dove abbiamo anche la concorrenza dell’Inter”.