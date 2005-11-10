Pellegatti durissimo: "I quattro anni più brutti, tristi, incredibili, inspiegabili della storia del Milan"

Carlo Pellegatti ha commentato la triste attualità del mondo rossonero in questo momento di incredibile rivoluzione societaria, al punto che la Lega Serie A ha chiamato oggi Casa Milan per ricordare la scadenza dell'iscrizione per il prossimo campionato: "Per quello che riguarda questi 3-4 anni al Milan stiamo vivendo una fase storica da non dimenticare, sono i quattro anni più brutti, tristi, incredibili, inspiegabili della storia del Milan. Quattro anni dove è successo di tutto, delle cose… Il cooling break, un allenatore che insegue il capitano, un allenatore che viene licenziato ma prima va a fare una conferenza stampa, anche a livello di comunicazione…

Signori, il Milan tiene questa linea per la prossima estate: “Non confermeremo né smentiremo nulla. Di voi, che volete sapere, di noi, che dobbiamo informarvi, non interessa nulla”. Cerchiamo, attraverso qualche agente che parla, di capire cosa stia succedendo".