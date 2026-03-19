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Perdono anche i tifosi della Roma: fischi ai giocatori di Gasperini dopo il ko

Perdono anche i tifosi della Roma: fischi ai giocatori di Gasperini dopo il koTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
ieri alle 23:57Serie A
Ivan Cardia

C’è tanta delusione a Roma per il ko con il Bologna, che porta i giallorossi all’eliminazione dall’Europa League. Dopo il triplice fischio, secondo quanto riferito da Sky Sport, i giocatori di Gasperini erano andati sotto la curva per salutare i propri tifosi, ma l’accoglienza non è stata quella attesa.

I sostenitori giallorossi, infatti, avrebbero allontanato Mancini e compagni: tanti i fischi piovuti addosso alla squadra, da una tifoseria che si aspettava il passaggio del turno tra le mura amiche.

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