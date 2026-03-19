Perdono anche i tifosi della Roma: fischi ai giocatori di Gasperini dopo il ko
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C’è tanta delusione a Roma per il ko con il Bologna, che porta i giallorossi all’eliminazione dall’Europa League. Dopo il triplice fischio, secondo quanto riferito da Sky Sport, i giocatori di Gasperini erano andati sotto la curva per salutare i propri tifosi, ma l’accoglienza non è stata quella attesa.
I sostenitori giallorossi, infatti, avrebbero allontanato Mancini e compagni: tanti i fischi piovuti addosso alla squadra, da una tifoseria che si aspettava il passaggio del turno tra le mura amiche.
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