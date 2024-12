Live TMW Perin: “Volevamo vincere, ma bisogna fare gli applausi al Lecce”

23.00 - Al termine di Lecce-Juventus, Mattia Perin si presenta ai microfoni della sala stampa. Diretta scritta delle sue parole su TMW.

23.45 - Inizia la conferenza.

Differenze primo e secondo tempo?

“È stato bravo il Lecce a metterci in difficoltà. Sono entrati con un altro piglio nella ripresa. Bisogna saper fare i complimenti agli avversari. Prendere gol al 94° fa male, potevamo fare meglio e avere maggiore senso di responsabilità. Siamo una squadra giovane ma intelligente, impareremo dagli errori. Siamo arrabbiati per il gol al 94°, ma il passato non lo puoi cambiare. Dobbiamo capire cosa abbiamo sbagliato e dove dobbiamo migliorare. Secondo me questa è la strada giusta, ho molta fiducia. Ci è mancata un po' di attenzione, quando prendi gol devi valutare tanti aspetti. Non mi soffermo sugli errori individuali, siamo stati tutti poco attenti. Lavoreremo per migliorare queste situazioni”.

Il percorso?

“Quando si prende una nuova strada bisogna metabolizzare quello che vogliamo fare. Crediamo fermamente nella nostra filosofia e in quello che vuole il mister. Comandare il gioco aumenta le possibilità di vittoria. Giochiamo in un campionato altamente competitivo, volevamo vincere ma oggi dobbiamo fare gli applausi al Lecce".

23.50 - Termina la conferenza di Perin.