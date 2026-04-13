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Pessina scalza Ravaglia per la porta del Bologna? Pagliuca: "Dopo ieri, magari..."

Pessina scalza Ravaglia per la porta del Bologna? Pagliuca: "Dopo ieri, magari..."TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Dimitri Conti
Oggi alle 18:58Serie A
Dimitri Conti

Ieri il Bologna è tornato a vincere al Dall'Ara in Serie A, battendo con il punteggio di 2-0 il Lecce. A proposito della partita e dei temi ad essa collegati, ha così parlato a Radio Nettuno Bologna Uno l'ex portiere rossoblù Gianluca Pagliuca: "Una partita ben giocata, con due gol segnati su errori grossolani del Lecce. Nel complesso è stato un match a senso unico, Pessina ha dovuto fare una parata sola".

E a proposito di Pessina, lanciato al debutto da titolare tra i pali del Bologna e alla seconda porta inviolata in altrettante presenze in rossoblù, prosegue così Pagliuca nella sua intervista tornando sull'intervento del giovane estremo difensore: "Stulic ha provato a piazzarla, lui è stato bravo a rimanere fermo. Non c'era tempo per l'uscita, ha aspettato con ottimo senso della posizione. In generale, è stato bravo per la durata dell'intera partita".

Quindi Pagliuca parla delle gerarchie in porta nel Bologna, rispondendo alla domanda se Ravaglia sarà ancora il titolare, finché Skorupski è indisponibile: "Non va chiesto a me, io voglio bene a entrambi, li conosco e chiunque dei due dovesse giocare, sarei contento. Possibile che ci sia un'occasione anche per Pessina, dopo la scelta di ieri".

Il Bologna e Pagliuca hanno salutato anche il ritorno al gol di Orsolini: "L'ho visto molto meglio, sta tornando il giocatore che è sempre stato dopo un momento di appannamento, che ci sta in una stagione. Invece ho visto male il Lecce, meglio la Cremonese". Giovedì il ritorno di Europa League con l'Aston Villa: "Sono più in palla del Bologna, anche se al Dall'Ara hanno sofferto. Con un 1-2 sarei stato più ottimista, così è dura". In Serie A rimane giusto il 7° posto come obiettivo: "Ci si può provare, l'Atalanta per me però ha qualcosa in più".

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