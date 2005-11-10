Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Quattro proprietà e tre scudetti: Ausilio lascerà l'Inter dopo 28 anni. Era partito con un semestrale

Quattro proprietà e tre scudetti: Ausilio lascerà l'Inter dopo 28 anni. Era partito con un semestrale TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
autore
Ivan Cardia
Oggi alle 12:36Serie A

Una vita all’Inter. Dopo 28 anni nel club nerazzurro, con diversi ruoli e tante stagioni da protagonista, Piero Ausilio si appresta a salutare - per ora si tratta solo di indiscrezioni, il contratto è in scadenza a fine stagione - la società a cui ha legato la sua carriera da dirigente sportivo. Partendo dal basso, e da un sogno spezzato. Nato a Milano nel 1972, la sua carriera da giovanissimo calciatore si ferma prestissimo: a 16 anni, quando era nelle giovanili della Pro Sesto, uno scontro con Carlo Cudicini gli distrugge il ginocchio. Ci prova, poi capisce che è meglio passare dall’altro lato, partendo proprio dalla Pro Sesto e dalla scuola del compianto Pierluigi Casiraghi, solo omonimo dell’ex centravanti ma uno dei più grandi scopritori di talenti del calcio italiano.

La scalata all’Inter

A cavallo tra 1997 e 1998, arriva la chiamata dell’Inter. Un contratto di sei mesi, come segretario del settore giovanile: diventeranno 28 anni, con tante vesti. La prima partita che segue all’estero con il club è un presagio: la finale di Coppa UEFA del 1998 vinta sulla Lazio. Nel 2001 Ausilio diventa responsabile organizzativo del vivaio, con Beppe Baresi responsabile tecnico. L’Inter inizia a fare scouting internazionale a livello giovanile, arrivano tra gli altri Goran Pandev e Obafemi Martins. Tra i suoi primi colpi ci sarà poi un sedicenne Mario Balotelli, strappato al Lumezzane dopo due giorni di trattative. Nel 2004-2005, dopo aver preso la laurea in Giurisprudenza (tesi in Criminologia su doping e calcioscommesse come illecito sportivo), fa una breve esperienza allo Spezia - all’epoca legato all’Inter - come direttore sportivo, poi rientra alla casa madre. A dicembre del 2010 diventa il braccio destro di Marco Branca, all’epoca direttore sportivo nerazzurro. Ne eredita il ruolo nel 2014. Diventa l’elemento di continuità: Walter Sabatini arriva - nel 2017 - e va via, poi ecco Beppe Marotta, oggi presidente nerazzurro.

Quattro proprietà cambiate

A certificare la continuità, i cambi al vertice. Ausilio resta, mentre cambiano quattro proprietà: la prima è ovviamente quella di Massimo Moratti, culminata nel Triplete che il dirigente vive da vicino sebbene non da protagonista assoluto nella costruzione di quella squadra, come invece avverrà poi per i successi degli ultimi anni. Poi arriva Erick Thohir, dal 2013 al 2016, quando al controllo del club si avvicenda Suning: rinascita danarosa ma d’argilla con la famiglia Zhang. Nel 2024, il più recente e a questo punto anche ultimo avvicendamento, con Oaktree proprietario del club nerazzurro.

I trofei

Di colpi, a volte riusciti e altre meno, e anche di successi, specie negli ultimi anni, è fatta la carriera di Ausilio all’Inter. A stagioni molto complicate (il 2016/2017 su tutti, con De Boer, Mancini, Vecchi e Pioli in panchina) hanno fatto seguito annate felici. Dal 2010 al 2020, un decennio molto complicato. Poi arrivano Marotta e Antonio Conte (e poi Simone Inzaghi e infine Cristian Chivu), e la musica cambia: tre scudetti nelle ultime sei stagioni, altrettante Coppe Italia e altrettante Supercoppe italiane. Più due finali di Champions League, coccarde al petto ma non trofei in bacheca: inseguirà altrove, magari, la coppa dalle grandi orecchie.

Articoli correlati

Immagine news 1
Paganini sull’Inter: “Senza Ausilio perde molto. C’è un problema di strategia”
Immagine news 2
Inter, chi per il dopo Ausilio? Si valuta la soluzione interna, con la promozione di Baccin
Immagine news 3
Ausilio lascerà l'Inter dopo 28 anni: la top 11 dei suoi giocatori in nerazzurro

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
17:02 Serie ALive TMW
Live TMWRoma, il ds D'Amico: "Nessuna offerta del Chelsea per Manu Kone. Manca un esterno"
Immagine news 2
16:56 Serie A
Udinese-Venezia, le formazioni ufficiali: Lauberbach-Rrhamani la coppia d'attacco di Stroppa
Immagine news 3
16:45 Serie A
De Roon: "Ero fuori dal progetto dell'Atalanta e ho scelto chi mi ha cambiato la vita calcistica"
Immagine news 4
16:40 Serie ATMW
TMWPerché la Roma ha prestato Neil El Aynaoui dopo un ottimo Mondiale
Immagine news 5
16:38 Serie A
Trinchera sul mercato del Lecce: "Abbiamo alzato il livello, poi la parola passa al campo"
Immagine news 6
16:30 Serie A
Juve, Woltemade e i modelli: "Mi piaceva Ibrahimovic, ora Havertz. Prendo un po' da tutti"
Immagine news 7
16:26 Serie ATMW Radio
TMW RadioPaganini sull’Inter: “Senza Ausilio perde molto. C’è un problema di strategia”
Immagine news 8
16:22 Serie ATMW
TMWColpo a sorpresa per il Torino: torna Ricardo Rodriguez, a ore le visite mediche
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Roma e Como da 8, Atalanta sul podio. Caos Fiorentina, Bologna da rivedere. Al Napoli il voto più basso: il pagellone del mercato di TMW
Primo piano
Immagine top news n.0 Colpo a sorpresa per il Torino: torna Ricardo Rodriguez, a ore le visite mediche
Immagine top news n.1 Roma e Como da 8, Atalanta sul podio. Caos Fiorentina, Bologna da rivedere. Al Napoli il voto più basso: il pagellone del mercato di TMW
Immagine top news n.2 Kean, il milione lasciato, le offerte dopo Ferragosto e i 67 giorni: i dettagli della trattativa Como-Fiorentina
Immagine top news n.3 La terza volta sarà quella buona? Romagnoli all'Al Sadd e una telenovela senza fine
Immagine top news n.4 Da Palestra a Greenwood e Zirkzee: i 10 colpi non andati a segno in Serie A
Immagine top news n.5 L'agente di Kessie risponde a Carnevali: "Ha aspettato la Juve per mesi, ma tutto ha un limite"
Immagine top news n.6 Inter, Ausilio lascerà il club dopo 28 anni: il contratto scadrà a giugno e non verrà rinnovato
Immagine top news n.7 Mercato, il saldo delle 20 squadre: il Bologna sorride, la Juve ha speso più di tutti
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Vi spieghiamo il pagellone del calciomercato di TMW e i voti alle 20 di A Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Un'operazione come Nico Paz e alla Mastantuono: il Venezia ha il suo crack
Immagine news podcast n.2 Ultimo giorno di mercato, tutte le squadre ancora in pista. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Si muove il mercato della Juve. E non solo. Il punto di Gianluca Di Marzio sul finale di calciomercato
Immagine news podcast n.4 Il mercato del Milan è finito? Il punto tra epurati ed entrate
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Beppe Galli: "Mercato ancora con tanti stranieri. Sarà un campionato..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina, Maspero: "Serviva cambiare, spero Grosso dia un'identità"
Immagine news Serie A n.3 Paganini sull’Inter: “Senza Ausilio perde molto. C’è un problema di strategia”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, il ds D'Amico: "Nessuna offerta del Chelsea per Manu Kone. Manca un esterno"
Immagine news Serie A n.2 Udinese-Venezia, le formazioni ufficiali: Lauberbach-Rrhamani la coppia d'attacco di Stroppa
Immagine news Serie A n.3 De Roon: "Ero fuori dal progetto dell'Atalanta e ho scelto chi mi ha cambiato la vita calcistica"
Immagine news Serie A n.4 Perché la Roma ha prestato Neil El Aynaoui dopo un ottimo Mondiale
Immagine news Serie A n.5 Trinchera sul mercato del Lecce: "Abbiamo alzato il livello, poi la parola passa al campo"
Immagine news Serie A n.6 Juve, Woltemade e i modelli: "Mi piaceva Ibrahimovic, ora Havertz. Prendo un po' da tutti"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Innesti d'esperienza per difendere la categoria: Benevento, acquisti e cessioni ufficiali
Immagine news Serie B n.2 Cremonese, tutto confermato: torna Pecchia sulla panchina. Il comunicato del club
Immagine news Serie B n.3 Cheddira e tanti giovani per un nuovo corso: Avellino, acquisti e cessioni ufficiali
Immagine news Serie B n.4 Brunori la ciliegina di un mercato di categoria: Ascoli, acquisti e cessioni ufficiali
Immagine news Serie B n.5 Un mercato di consolidamento, senza rivoluzioni: Arezzo, acquisti e cessioni ufficiali
Immagine news Serie B n.6 Serie B, gli arbitri della 3ª giornata: il posticipo tra Palermo e Samp è affidato a Marchetti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Colpo di esperienza a centrocampo per il Desenzano: contratto annuale per Moscati
Immagine news Serie C n.2 De Marino saluta il Lumezzane: ha risolto il contratto con la società rossoblù
Immagine news Serie C n.3 Inglese torna a casa. E per il Pescara c'è anche un vantaggio nella lista: è giocatore bandiera
Immagine news Serie C n.4 Barletta, retroscena su Da Silva. Narcisi: "Rifiutata offerta dalla Corea per lui"
Immagine news Serie C n.5 Cittadella, Marchetti: "Squadra completa in tutti i ruoli. Antonucci? Può rilanciarsi"
Immagine news Serie C n.6 Varela Djamanca alla Salernitana. Arriva in prestito con obbligo di riscatto dall'Arezzo
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta-Bologna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lecce-Roma, dominio giallorosso nei precedenti
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Napoli-Como
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Women, risoluzione consensuale del contratto con la danese Katrine Veje
Immagine news Calcio femminile n.2 Parma Women, dall'Arezzo arriva Carolina Bertora. Rimarrà in prestito in amaranto
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus e Inter tocca a voi: obiettivo conquistare la fase campionato di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, ceduta Celeste Marchiori in prestito al Real Meda
Immagine news Calcio femminile n.5 Un argento per iniziare e che fa ben sperare. Le Azzurrine sul podio ai Giochi del Mediterraneo
Immagine news Calcio femminile n.6 Giochi del Mediterraneo, medaglia d’argento per le Azzurrine battute in finale dal Portogallo
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3"Il ragazzo che gioca guardando le stelle": la storia di calcio di Giancarlo Antognoni Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Arrivederci mercato, ora spazio al campo: ci sono grandi opportunità all’orizzonte
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 2 settembre 2012, il primo gol di Florenzi in Serie A. L'Inter esce sconfitta da San Siro
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, la classifica dei clean sheet della Serie A dopo 2 giornate
Newsticker
31/08 Scommesse, polemica sullo spot “True Data” della Serie A: l’Agenzia delle Dogane chiederà lo stop
31/08 Basta con questo calcio mercato! Vincono Inter, Como e Lazio
28/08 Europa League: la Juve trova due spagnole, il Milan due inglesi
27/08 Fifa-Uefa, la battaglia del pallone finisce in tribunale
27/08 Sorteggi Champions: le avversarie di Inter, Roma, Napoli e Como