Pinto e Friedkin fissano la priorità: rinnovare il contratto di capitan Pellegrini

La Roma sta cercando, negli ultimi giorni, di provare ad accelerare per chiudere il capitolo relativo al rinnovo di Lorenzo Pellegrini. Il nuovo capitano della società giallorossa e il suo futuro, spiegano i colleghi di Sky, sono prioritari per il dg Tiago Pinto e per la nuova proprietà americana targata Friedkin tanto che i contatti con l'entourage vanno avanti da tempo per provare a trovare insieme una quadra. Il contratto di Pellegrini è ora in scadenza nell'estate del 2022.