Pioli: "Con Ibra in campo avremmo anche qualche punto in più. Siamo ambiziosi"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, parla a Sky Sport dopo il 2-0 al Torino. "Poche volte mi son sentito così tranquillo nel prepartita, ero certo della squadra. Abbiamo voglia, qualità, motivazioni, abbiamo giocato un ottimo tempo di qualità. Abbiamo saputo tener duro nei momenti difficili. Abbiamo risposto da grande squadra, non cancelliamo vittorie e sconfitte, abbiamo analizzato il ko con la Juventus. Sappiamo che i particolari fanno la differenza ma quella gara ci ha dato fiducia per questa. Ho la fortuna di avere ragazzi forti e volenterosi, ho le risposte che cercavo, proviamo a essere ambiziosi".

Su Leao "Le ultime tre partite di Rafael mi hanno soddisfatto per intensità e per come ha giocato. Sta crescendo tanto, ha margini di miglioramento, sono molto dispiaciuto per l'ammonizione che ha preso, la simulazione non c'era e dispiace tanto. La sua crescita è costante e continui così".

Sulla classifica "Essere ambiziosi è importante, vogliamo vincere anche la prossima ma ora la classifica è cortissima, in 6-7 lotteranno fino alla fine per lo Scudetto e per i primi posti che tutte vogliono. Pensiamo una gara alla volta, ad aprile guarderemo la classifica e vedremo quel che abbiamo fatto".

Su Ibrahimovic "Esser squadra ci ha dato vantaggi, abbiamo limitato le assenze importanti. Con lui in campo, un paio di gare pareggiate le avremmo vinte. Ci dà qualcosa in più in area, di personalità e presenza ma siamo tutti cresciuti".

Sul momento "La presenza e il supporto del club sono continui, a Milanello non ci manca niente. Cresciamo ogni giorno e crediamo in quel che facciamo".

Sul mercato "Se ci sarà la possibilità di migliorare l'organico lo faremo, senza fretta. Meité? Bel giocatore ma non lo conosco, non lo alleno, non posso giudicare".