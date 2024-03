Pioli si gode il suo Milan: "Giochiamo bene da diversi mesi, Pulisic giocatore di alto livello"

Dopo la vittoria contro l'Hellas Verona al Bentegodi, l'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato così a Milan Tv: "Abbiamo fatto bene nel primo tempo, approcciando nel modo giusto la partita. Siamo stati sfortunati sul loro gol, è stato bravo Noslin a trovare un gran tiro, ma abbiamo meritato questa vittoria e siamo molto felici".

Sulle tante gare giocate: "Non dimentichiamoci che giochiamo tanto, è stata una settimana intensa con l'Europa League, non siamo stati lucidi in certi momenti, ma ci può stare, ho visto un grande impegno. Ora ci godiamo la sosta, poi vogliamo continuare a fare bene come stiamo facendo adesso".

Sulla stagione ancora da scrivere: "Mancherà poco dopo la sosta, questa stagione potrà ancora darci molto, dobbiamo noi farci trovare pronti per questo finale intenso di stagione, tra la Coppa e la Serie A noi vogliamo fare il massimo ogni volta".

Su cosa migliorare: "Forse dobbiamo crescere nel saper leggere qualche palla in più, forzare meno alcune volte e gestire la nostra manovra. Io credo che le nostre prestazioni siano molto positive da diversi mesi, stiamo ottenendo ottimi risultati".

Su Pulisic: "Ci sono delle indicazioni tattiche abbastanza chiare, quelli che vengono dalla Premier sono giocatori già pronti in tutto, penso anche a Tomori. Mentre altri giocatori hanno più bisogno, ognuno ha la sua storia e Chris per me è un giocatore di alto livello".