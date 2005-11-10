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Salernitana, ecco il nuovo portiere: Galeotti ha firmato un biennale
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Dopo una stagione con la maglia del Trapani, in cui ha collezionato 40 presenze con otto clean sheet, Cesare Galeotti torna in Serie C e firma un contratto con la Salernitana. Questo il comunicato del club campano:
“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il portiere classe 2002 Cesare Galeotti. Il calciatore, lo scorso anno al Trapani, ha firmato un contratto con il club granata fino al 30 giugno 2028.
Benvenuto a Salerno, Cesare”.
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