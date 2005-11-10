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Cittadella, in difesa arriva lo svincolato Martella. A centrocampo ecco Lorenzo Paolucci
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Due nuovi innesti per la compagine veneta: l'ex Ternana Bruno Martella e il centrocampista Lorenzo Paolucci proveniente dall'Audace Cerignola
AS Cittadella comunica l’ingaggio di altri due calciatori per la stagione 2026/27: Bruno Martella e Lorenzo Paolucci.
BRUNO MARTELLA
Difensore classe 1992 nato ad Atri (TE), Martella vanta quasi 400 presenze tra i professionisti. Pescara, Perugia e Pisa prima della consacrazione con la maglia del Crotone con la quale conquista la Serie A (2016/17 e 2017/18). Due stagioni nella massima serie prima di passare al Brescia dove raggiungerà un’altra promozione dalla B alla A. Nelle ultime 5 stagioni ha vestito la maglia della Ternana, nel mezzo un campionato con la Feralpisalò.
LORENZO PAOLUCCI
Centrocampista classe 1996 nato a Pescara, cresce nel settore giovanile abruzzese dove debutta tra i professionisti nel 2015. Teramo, Taranto, Monopoli, Reggina, Ancona e, nell’ultimo campionato, Audace Cerignola le maglie indossate in carriera.
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