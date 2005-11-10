Ufficiale Atalanta U23, tesserato l'ex difensore della Roma Jacopo Mirra

Innesto per la retroguardia dell'Atalanta U23: tesserato Jacopo Mirra. Lo scorso anno ha militato nella Primavera della Roma

Atalanta BC comunica di aver tesserato a titolo definitivo il calciatore Jacopo Mirra che entrerà a far parte dell'organico dell'Atalanta U23.

Jacopo Mirra, la carriera

Nato il 10 luglio 2006 a Roma, Mirra è un difensore centrale cresciuto nel settore giovanile giallorosso, club con il quale ha completato l'intero percorso di formazione fino alla Primavera. Nell'ultima stagione ha collezionato 32 presenze tra campionato Primavera 1, Coppa Italia Primavera e fase finale del campionato contribuendo al percorso che ha visto la Roma chiudere la stagione regolare ai vertici della classifica. Nel corso della stagione è stato inoltre convocato in sei occasioni con la prima squadra della Roma in Serie A.