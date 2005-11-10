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Renate, nuovo innesto per la difesa: contratto biennale per Tommaso Botrini
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Innesto per la difesa del Renate. Dal Teramo arriva il centrale difensivo classe 2005 Tommaso Botrini
Nuovo innesto per la difesa del Renate.
Il club brianzolo ha appena ufficializzato il tesseramento di Tommaso Botrini, centrale di difesa classe 2005, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Teramo in Serie D.
Per il giocatore nativo di Pontedera accordo biennale fino al 30 giugno 2028.
Botrini (21) è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'Empoli, per poi vestire le maglie di Follonica Gavorrano, Lucchese e Livorno.
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