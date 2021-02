Pirlo: "La Champions è un obiettivo ma non l'unico. A metà stagione Juve in corsa ovunque"

Sarri in conferenza stampa diceva che in Europa ci sono 8-9 squadre a livello della Juve. Lei che ne pensa? E' una delle domande poste quest'oggi ad Andrea Pirlo. Nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida col Porto, andata degli ottavi di finale di Champions League, all'allenatore della Juventus è stato più volte chiesto della Champions come obiettivo stagione. Queste le sue risposte. "La Champions è una competizione particolare, ho avuto la fortuna di giocarla per tanti anni e la differenza col campionato è elevata. Ci sono tante squadre che lottano per vincere, ma dipende molto anche da come ti trovi fisicamente e dal momento in cui affronti le squadre. E' molto importante arrivare con la testa libera e mentalmente bisogna essere pronti a giocare sui 180 minuti. Siamo a livello delle altre, magari qualcuna è più avvantaggiata ma quando arrivi agli ottavi tutti hanno il sogno di arrivare fino in fondo".

"No. Iniziamo la stagione cercando di centrare tutti gli obiettivi. Abbiamo vinto la Supercoppa, siamo in finale di Coppa Italia, siamo ancora in Champions League e siamo ancora ben messi per il campionato. Quando si inizia la stagione non si pensa a un solo obiettivo, siamo a metà della stagione e siamo ancora in corsa ovunque. La partita di sabato è stata buona, è mancato solo il risultato e non siamo preoccupati per le prossime partite".

"E' un obiettivo che fa parte di uno dei nostri obiettivi di inizio stagione. L'importante è crederci".

