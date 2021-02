live Juventus, Pirlo: "Tutti vogliono arrivare in fondo. Dybala e Bonucci indisponibili, sì Ramsey"

14:15 - Andrea Pirlo presenta Porto-Juventus, gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma domani sera alle 21 all’Estadio do Dragão di Oporto. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

14:43 - Andrea Pirlo prende posto in sala stampa: comincia ora la conferenza del tecnico della Juventus.

Che tipo di gara si aspetta?

"Sarà una partita molto complicata, loro sono una squadra che si difende molto bene. Molto compatta, stile Atletico Madrid, molto bravi astringessi con due linee da quattro. Servirà pazienza e non forzare le giocate perché poi hanno giocatori di gamba per ripartire".

Quante squadre sono superiori alla Juve?

"La Champions è una competizione particolare, la differenza col campionato è elevata. Ci sono tante squadre che vogliono vincerla ma dipende da come arrivi mentalmente e fisicamente. Siamo al livello delle altre, qualcuna è più avvantaggiato ma quando arrivi agli ottavi tutti hanno il sogno di arrivare fino in fondo".

Vista la partita di sabato a Napoli, la Champions è il vostro primo obiettivo?

"No, iniziamo la stagione con la voglia di vincere tutto. Siamo a metà della stagione e siamo ancora in corsa in tutti gli obiettivi, sabato è stata fatta una buona partita ed è mancato solo il risultato".

Il Porto è simile alla Juve coma concezione di gioco?

"No il Porto è diverso rispetto a noi, magari in campionato è più offensivo mentre in Champions più difensivo. Noi cerchiamo di giocare in un altro modo ma non si gioca da soli".

La situazione degli acciaccati?

"Sono tutti convocati, viaggeranno con noi. Bonucci e Dybala non sono disponibili mentre Ramsey sì. Viaggeranno con noi perché vogliono stare con la squadra".

Cosa può darvi Ronaldo? E cos'ha avuto Bonucci

"Torna a casa e avrà voglia di fare gol. Torna quell'adrenalina che ha nelle partite a eliminazione diretta. Bonucci era già dalla settimana scorsa che non stava benissimo e oggi ha avuto un altro problema e non sarà disponibile domani".

Come sta Morata?

"Morata non è nel periodo migliore ma lo conosciamo, a volte ha questi periodi in cui non sta benissimo. Nell'ultimo periodo ha avuto un po' di problemi però è contento, sta bene e deve solo ritrovare il gol. Quando ha questi momenti magari tende a buttarsi giù con la testa, ma non crediamo in lui".

Domani potrebbe giocare Kulusevski titolare?

"Stanno tutti e due bene, hanno fatto grandi partite e sono entrambi a disposizione. Domani valuteremo chi far giocare dall'inizio".

Ha visto una luce particolare negli occhi dei suoi giocatori?

"La Champions ha sempre un sapore particolare. Quando ti giochi un ottavo di finale l'adrenalina sale talmente tanto da farti fare cose importanti. Io purtroppo non potrò scendere in campo ad aiutarli ma bisognerà stare attenti perché si gioca comunque su 180 minuti e domani non sarà decisiva".