Pisa, Piccinini: "Ci rimboccheremo le maniche per riconquistare questo sogno"

"Noi dobbiamo pensare al campo. Posso assicurare che io e i miei compagni andremo al campo tutti i giorni e onoreremo la maglia, ovviamente per i tifosi, che ci hanno sempre sostenuto. L’anno scorso in questi tempi vivevamo altri momenti. Buttare via così tutto quello che abbiamo costruito dispiace, ma è così. Ci rimboccheremo le maniche per riconquistare questo sogno". Parla chiaro Gabriele Piccinini, centrocampista del Pisa, al termine del match perso per 1-0 contro il Parma che ha quasi sancito la retrocessione in B dei toscani.

Il cambio di allenatore, con Hiljemark al posto di Gilardino, non ha dato i suoi frutti: "Sicuramente non la stiamo vivendo bene la situazione. Ma non so darti una spiegazione. Anche oggi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, creando occasioni e stando compatti. Abbiamo sofferto poco e niente. È normale che poi, come il film di tutto il campionato, a uno dei pochi tiri subiti abbiamo preso gol. Probabilmente è un’annata così, in tre occasioni nitide non abbiamo fatto gol e siamo stati puniti".

Riguardo al suo futuro, infine, glissa: "Non mi importa niente del mio futuro in questo momento. Dispiace perché c’è un gruppo di ragazzi forte. Ci siamo creati un sogno e adesso è presto per parlare di futuro. Io ho un contratto col Pisa e vedremo cosa vorrà fare la società. Adesso dobbiamo solo cercare di finire dignitosamente, perché è ciò che si meritano i tifosi".