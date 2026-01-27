TMW
Piccinini e Angori ai tifosi del Pisa: "Non molleremo fino alla fine, ce la metteremo tutta"
"Vi promettiamo che non molleremo fino alla fine, ce la metteremo tutta". Ha parlato così Gabriele Piccinini, centrocampista del Pisa, ospite questa sera alla cena del centro di coordinamento Pisa Clubs.
Assieme a lui, presente anche Samuele Angori, che per l'occasione ha parlato così: "Non molliamo mai, sappiamo che voi (rivolto ai tifosi) volete che vinciamo. Ce la stiamo mettendo tutta, non è semplice. Sappiamo che voi siete con noi, ci seguite sempre, da tutte le parti, rimaniamo uniti perché possiamo arrivare all'obiettivo insieme". Il Pisa, ricordiamo, al momento occupa l'ultima posizione in classifica dopo 22 partite, al pari dell'Hellas Verona.
