Pisa, Piccinini: "Partita difficile da spiegare. Salvezza? Quest'anno bastava poco"

Il centrocampista del Pisa Gabriele Piccinini ha commentato la sconfitta del Pisa al Tardini e la retrocessione matematica ad un passo. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN:

Oggi è difficile rimproverarvi qualcosa, come hai vissuto questa partita?

"Difficile da spiegare, come spesso successo quest'anno. Quando hai 3-4 occasioni limpide, di cui 2 davanti al portiere, e non segni, siamo qua sempre a raccontare le solite cose quest'anno. Il Parma all'andata ha fatto 0 tiri e un gol su rigore, al ritorno 2 tiri e abbiamo perso tutte e due le partite. Sicuramente dobbiamo fare di più, c'è poco da aggiungere".

La salvezza è questione di dettagli, azzeccando alcune cose potevate essere ancora in piena lotta:

"Sì, anche perché le squadre sopra che lottano per la salvezza non stanno facendo risultati diversi dai nostri. Bastava veramente poco, ci mancano quei dettagli per poter essere lì con loro e lottare per la salvezza. Dovremo rimboccarci le maniche e riconquistare il sogno di giocare in Serie A".