Live TMW Pisa, Piccinini: "Dispiace per il nostro sogno. Continueremo a onorare la maglia"

Ore 17.10 - A breve la conferenza stampa del centrocampista nerazzurro Gabriele Piccinini al termine di Parma-Pisa.

Ore 18.00 - Inizia la conferenza.

Come spieghi le difficoltà anche col nuovo allenatore?

“Sicuramente non la stiamo vivendo bene la situazione. Ma non so darti una spiegazione. Anche oggi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, creando occasioni e stando compatti. Abbiamo sofferto poco e niente. È normale che poi, come il film di tutto il campionato, a uno dei pochi tiri subiti abbiamo preso gol. Probabilmente è un’annata così, in tre occasioni nitide non abbiamo fatto gol e siamo stati puniti”.

Cosa ti senti di dire come bilancio di squadra e personale?

“Delle vicende extracampo non so niente, sono situazioni societarie. Noi dobbiamo pensare al campo. Posso assicurare che io e i miei compagni andremo al campo tutti i giorni e onoreremo la maglia, ovviamente per i tifosi, che ci hanno sempre sostenuto. L’anno scorso in questi tempi vivevamo altri momenti. Buttare via così tutto quello che abbiamo costruito dispiace, ma è così. Ci rimboccheremo le maniche per riconquistare questo sogno”.

Il tuo futuro?

“Non mi importa niente del mio futuro in questo momento. Dispiace perché c’è un gruppo di ragazzi forte. Ci siamo creati un sogno e adesso è presto per parlare di futuro. Io ho un contratto col Pisa e vedremo cosa vorrà fare la società. Adesso dobbiamo solo cercare di finire dignitosamente, perché è ciò che si meritano i tifosi”.

Sei l'esempio di calciatore italiano cresciuto nel tempo.

"È stata un’emozione, il sogno di tutti. Lo scorso anno dissi che volevo essere d’esempio per tutti i ragazzi che alle prime difficoltà si fermano. Anch’io ho preso un sacco di porte in faccia, prima al Parma e poi al Sassuolo, e mi sono sempre ripetuto il mio valore. Soprattutto quello della mia persona".

Ore 18.07 - Termina la conferenza stampa.