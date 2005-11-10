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Pisilli confida: "Sogno di vincere uno Scudetto con la Roma e un Mondiale con l'Italia"

Yvonne Alessandro
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 14:53Serie A
30.09.2026 14:53Serie A
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Il centrocampista della Roma e della Nazionale italiana racconta una data ricorrente nella sua carriera e i suoi sogni nel cassetto
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

"Il 10 ottobre è la mia data: è un giorno che mi sta portando fortuna in questi ultimi anni". Parla così Niccolò Pisilli, centrocampista della Roma e della Nazionale U21 italiana nel raccontarsi ai microfoni di VivoAzzurroTV nel format 'Generazione Azzurra': "Nel 2024 ho fatto l'esordio con la Nazionale maggiore, a Roma che è casa mia, nello stadio Olimpico della mia squadra del cuore. Nel 2025 invece ho fatto la mia prima doppietta in Under 21", ha spiegato.

La confidenza

In seguito invece, il centrocampista di 22 anni ha confidato le sue massime aspirazioni in giallorosso e con la maglia Azzurra: "Il sogno nel cassetto è vincere magari uno Scudetto con la Roma e un Mondiale con l'Italia".

Prossimi impegni in Azzurro

Nella giornata di domani finalmente la Nazionale di Silvio Baldini sfiderà l'Armenia nel primo dei due match ufficiali in ottica qualificazione agli Europei Under 21 (ore 18:30), prima di affrontare lunedì 5 ottobre la Polonia in quello che sarà uno scontro diretto per l'economia della classifica del gruppo E e il pass per accedere direttamente alla competizione.

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