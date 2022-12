Pjanic: "Mi piacerebbe tornare alla Juve da allenatore o dirigente, ora voglio giocare altri 3 anni"

Nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, l'ex centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic, ha parlato anche di chi dei suoi ex compagni potrebbe entrare in società dopo il ribaltone di lunedì scorso, con le dimissioni di tutto il Cda: "Sono tanti gli ex bianconeri che vedrei in società. A partire da Chiellini. Ho giocato con lui, Giorgio è un campione e conosce i diversi ambiti del mondo del calcio. In futuro anche a me piacerebbe tornare, come allenatore o dirigente. Ma sinceramente non ci ho ancora pensato bene, sono concentrato sul campo: vorrei giocare altri tre anni".