Pobega: "Approccio diverso in fase di possesso per diventare un Milan migliore"

Il centrocampista del Milan Tommaso Pobega ha parlato a Milan TV dopo il ko di questa notte contro il Real Madrid nella prima amichevole in terra statunitense: "Test importante per mettere minuti nelle gambe e per affrontare un avversario internazionale. Siamo soddisfatti, ora vedremo dove abbiamo sbagliato e proveremo a migliorare".

Il lungo viaggio ha inciso?

"Il viaggio ha un po' pesato, ma dobbiamo iniziare a rimettere minuti nelle gambe e trovare il ritmo di gara. Partite come queste aiutano ad alzare subito il livello".

Quali i cambiamenti rispetto allo scorso anno?

"In queste settimane abbiamo provato un approccio diverso soprattutto in fase di possesso, ma i concetti restano gli stessi. Io sono a disposizione del mister, punto a migliorare per diventare il più completo possibile. Se teniamo gli elementi positivi dello scorso anno e miglioriamo quelli in cui sbagliavamo diventeremo un Milan migliore. Noi cercheremo di fare il meglio possibile".