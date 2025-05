Ufficiale Hermoso torna a Roma, il Bayer Leverkusen lo saluta: "Grazie del tuo tempo"

Con la partita persa quest'oggi in casa contro il Bayer Leverkusen si chiudono il campionato e la stagione delle Aspirine ma anche un ciclo, quello di Xabi Alonso in panchina, che ha permesso al club di assaporare il successo in Bundesliga nella passata stagione. Tra i vari saluti e commiati di giornata, il Leverkusen ha anche di fatto resa ufficiale una notizia, quella del ritorno del difensore Mario Hermoso (29 anni) alla Roma a partire da giugno.

A dare l'annuncio e a donargli i crismi dell'ufficialità ci ha pensato lo stesso Bayer Leverkusen scrivendo uno speciale post social. "Per motivi privati ​​non è possibile salutare di persona Mario Hermoso. Quindi, a questo punto, virtualmente: Grazie per il tuo tempo, Mario!", si legge sul profilo X delle Aspirine. Preso in prestito secco a gennaio della Roma, l'ex Atletico Madrid non è riuscito a lasciare il segno come voleva in Germania, finendo per giocare quasi meno che non nella Capitale. Appena 4 le presenze in Bundesliga.

Hermoso ha firmato a costo zero con la Roma la scorsa estate, cambiando però subito aria dopo pochi mesi per via del pochissimo spazio trovato prima con tutti gli allenatori che si sono alternati sulla panchina dei giallorossi. Ha un contratto fino al 30 giugno 2027. Il Leverkusen lo aveva preso in prestito e, nonostante non ci fosse un riscatto, si diceva potesse volerlo confermare. Non sarà così, almeno per ora.