Poco utilizzato a Palermo, Pierozzi cambia squadra. Accordo Fiorentina-Como per il prestito

Poco utilizzato a Palermo nella prima parte di stagione, il terzino classe 2001 di proprietà della Fiorentina Edoardo Pierozzi è pronto per una nuova avventura in prestito, sempre in Serie B. Come riporta 'Firenzeviola.it', praticamente definito il suo passaggio a titolo temporaneo al Como: sarà prestito secco fino a giugno.