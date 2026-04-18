Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Pierozzi si racconta: "Voglio restare al Benevento e riprendermi la Serie B"

Pierozzi si racconta: "Voglio restare al Benevento e riprendermi la Serie B"TUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Ferri
Luca Bargellini
Oggi alle 17:49Serie C
Luca Bargellini
Firenze in campo
Ascolta il podcast
Firenze in campo
00:00
/
00:00

Tre promozioni consecutive, 35 presenze e 7 gol nell'ultima stagione, e un rapporto speciale con la piazza sannita: Edoardo Pierozzi racconta il suo anno al Benevento e guarda già al futuro in Serie B. L'esterno, cresciuti nelle giovanili della Fiorentina, si è concesso ai microfoni di Radio FirenzeViola.

Quanto ti senti protagonista di questa vittoria?
"Sicuramente è stata forse una delle mie migliori stagioni a livello personale. A livello realizzativo ho fatto 7 gol, ho giocato praticamente tutte le partite. È stata una stagione veramente positiva e me la sento molto mia questa promozione".

I tifosi del Benevento ti hanno accolto con uno striscione a forma di santino. Come vivi questo rapporto con la città?
"Ho girato parecchie squadre in questi anni e forse a Benevento ho trovato veramente la mia realtà. Quei gol, alcuni in momenti decisivi del campionato, mi hanno consegnato alla città. Le immagini di me sotto forma di santo mi fanno ridere perché sono molto buffe, però mi fa molto piacere. La città è molto unita, molto calda, il Benevento è veramente molto sentito qua".

"Santo Pierozzi, protettore del gol dopo il novantesimo": te lo sei guadagnato?
"Sì, qua dicono così. In due partite consecutive ho fatto gol nei minuti di recupero, valsi punti importanti per dar via alla forza verso la vittoria del campionato. È stata anche un po' di fortuna, ma è veramente bello".

Come hai vissuto il cambio di guida tecnica con l'arrivo di Antonio Floro Flores al posto di Gaetano Auteri?
"Il mister è arrivato in un periodo particolare, perché comunque stavano andando bene e la precedente gestione era, secondo me, molto positiva. È stata una scelta della società che poi a posteriori ha dato i suoi frutti. Essendo stato fino a poco tempo fa un attaccante conosciuto da tutti, si è posto subito con grande voglia e grande spirito. Ha un approccio giovanile con noi, come se fosse ancora uno di noi. Si diverte a giocare, si diverte a fare le partite insieme a noi. Io mi sono trovato da Dio".

Questa è la terza promozione consecutiva: prima Cesena, poi Pescara, ora Benevento. Come è stato girare tanto in prestito?
"Ho fatto cinque anni in prestito, sempre in squadre diverse. Ci sono stati sia lati positivi che negativi: è vero che ho fatto tre promozioni, ma essendo sempre in prestito secco non ho mai avuto l'opportunità di rimanere. Ho vissuto piazze e tifoserie e le ho portate alla vittoria tre anni di fila, questo è stato bellissimo. Però questa è la prima volta che vinco un campionato essendo di proprietà di una squadra, e le prospettive sono completamente diverse. Finalmente posso concentrarmi già da ora sulla prossima stagione: pensare di poter concludere una stagione e ricominciare nello stesso posto è una cosa nuova per me".

Che ambizioni hai per la prossima stagione?
"La mia ambizione è quella di rimanere, perché ho veramente tanta voglia di rigiocarmi la mia possibilità in Serie B, campionato che avevo già assaporato qualche anno fa per due stagioni. Mi manca tanto: il livello è più alto, è più stimolante, gli stadi sono più belli, le squadre sono più forti. Ho veramente tanta voglia di rimettermi in gioco. Per quanto riguarda il Benevento, è una società molto forte che ha alle spalle un presidente che conoscono tutti per il suo spirito, le sue capacità, il suo entusiasmo. Starà a noi cavalcare questo entusiasmo e non porci limiti".

Tuo fratello Niccolò è anche lui nel calcio professionistico: come vivete il calcio in famiglia?
"Con Nico, mio fratello, fino alla Primavera abbiamo vissuto praticamente lo stesso calcio: sempre insieme, ogni allenamento, ogni partita per tutti i dieci anni nel settore giovanile. Poi, una volta entrati nel mondo dei professionisti, raramente ci siamo incontrati. Noi, come tutti i fratelli, ci sentiamo tutti i giorni, ci scriviamo, ci chiamiamo maggiormente a ridosso delle partite — sia prima per i consigli, sia dopo per dirci com'è andata. È uno scambio costante".

Articoli correlati
Chiamatelo pure 'talismano'. Con il Benevento Pierozzi centra la terza promozione... Chiamatelo pure 'talismano'. Con il Benevento Pierozzi centra la terza promozione consecutiva
La Top 11 del Girone C di Serie C: da zona Cesarini a zona Pierozzi La Top 11 del Girone C di Serie C: da zona Cesarini a zona Pierozzi
La Top 11 del Girone C di Serie C: Quirini-Pierozzi, in vetta è sfida tra campane... La Top 11 del Girone C di Serie C: Quirini-Pierozzi, in vetta è sfida tra campane
Altre notizie Serie C
Pierozzi si racconta: "Voglio restare al Benevento e riprendermi la Serie B" Pierozzi si racconta: "Voglio restare al Benevento e riprendermi la Serie B"
Gallo pensa al futuro: "La priorità si chiama Vicenza. Chi vorrebbe mai andare via?"... Gallo pensa al futuro: "La priorità si chiama Vicenza. Chi vorrebbe mai andare via?"
Trapani, Antonini attacca Vrenna del Crotone: "Eccone un altro che non rispetta le... Trapani, Antonini attacca Vrenna del Crotone: "Eccone un altro che non rispetta le scadenze"
Latina, Condò chiama la piazza: “Partita fondamentale, abbiamo bisogno dei tifosi”... Latina, Condò chiama la piazza: “Partita fondamentale, abbiamo bisogno dei tifosi”
Audace Cerignola, Di Toro: "Non escludo un addio. Devo valutare con attenzione" Audace Cerignola, Di Toro: "Non escludo un addio. Devo valutare con attenzione"
Grella: “Catania deve arrivare in Serie A. Poca fiducia? Non mi spaventa” Grella: “Catania deve arrivare in Serie A. Poca fiducia? Non mi spaventa”
Siracusa, la risposta del sindaco al comunicato della squadra: "Stiamo lavorando"... Siracusa, la risposta del sindaco al comunicato della squadra: "Stiamo lavorando"
Bra, Renzetti: "Fa piacere aver dato una mano alla squadra. Bravi a portare a casa... Bra, Renzetti: "Fa piacere aver dato una mano alla squadra. Bravi a portare a casa il punto"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, è Alisson ora il primo obiettivo. In difesa si ripensa a Kim e se parte Cambiaso spunta l’opzione Spinazzola. In attesa di Vlahovic ci sono anche le ipotesi Lewandowski e Núñez
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 La concretezza oltre l'estetica: Cuesta a Parma ha fatto un piccolo capolavoro. E in trasferta vola
Immagine top news n.1 Anche il Parma vede il traguardo salvezza: a Cuesta basta Elphege per piegare l'Udinese
Immagine top news n.2 Juventus, buone notizie per Spalletti: Yildiz lavora in gruppo e contro il Bologna ci sarà
Immagine top news n.3 Allegri non promette che resterà al Milan, ma dichiara: "Tanti cambiamenti non sono nel mio DNA"
Immagine top news n.4 La Juventus ha presentato un progetto a Bernardo Silva: può arrivare solo con la Champions
Immagine top news n.5 Il fratello di Kean: "Moise ha la tibia messa male, per recuperare dovrebbe star fermo 2-3 mesi"
Immagine top news n.6 L'Inter è un rullo compressore. Piovono gol e record, quelli di Thuram possono essere decisivi
Immagine top news n.7 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano È già iniziato il futuro della Fiorentina. I primi passi di una rivoluzione Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Vanoli e il futuro: se la Fiorentina ci punterà sia convinta della scelta. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Non è Nico Paz ma la storia ricorda Endrick: Mastantuono occasione per la Serie A
Immagine news podcast n.3 Bastoni al Barça? L'Inter può prendere sia Muharemovic che Solet. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 L'Inter ha ufficialmente imparato la lezione: lo dimostra la scelta su Chivu
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Braglia: “Milan involuto in questa stagione. Sarri? Non vedo possibile un ritorno a Napoli”
Immagine news Serie A n.2 Orlando: “Gasperini-Ranieri, evidenti contrasti personali. Sarri? Lo vedrei bene a Firenze”
Immagine news Serie A n.3 Bastoni, cosa deve fare l'Inter col difensore? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Locatelli: "Da fischi ad applausi? Alla Juve devi reagire. Ecco da chi ho ricevuto un messaggio speciale"
Immagine news Serie A n.2 Napoli frastornato e fischiato al 45' con la Lazio: gol Cancellieri, Milinkovic-Savic para un rigore
Immagine news Serie A n.3 Cremonese-Torino, i grigiorossi alla ricerca di punti salvezza: i convocati di Giampaolo
Immagine news Serie A n.4 Parma, Cuesta: "La differenza è nella testa e nel cuore di questi ragazzi, sono orgoglioso"
Immagine news Serie A n.5 Napoli-Lazio, Milinkovic-Savic para il rigore a Zaccagni. La spiegazione di Marelli sul penalty
Immagine news Serie A n.6 L'ex Genoa Spolli incorona l'amico De Rossi: "Vive per il calcio. Fa giocare benissimo la squadra"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Sampdoria-Monza a Palermo-Cesena, tutte le formazioni del turno di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Modena, Dellavalle dopo il ko col Frosinone: "Creato tanto senza sfruttare le occasioni"
Immagine news Serie B n.3 Spezia, D’Angelo: “ dobbiamo essere consci che nelle tre partite che restano dobbiamo provare tutto.”
Immagine news Serie B n.4 Sudtirol, Bravo: “se si affrontano le partite come oggi non si fa neanche un punto e si retrocede”
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Alvini: "Bracaglia? Naso rotto. Vittoria ampiamente meritata"
Immagine news Serie B n.6 Modena, Dellavalle: "Ghedjemis fuori categoria, centra poco con la Serie B"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pierozzi si racconta: "Voglio restare al Benevento e riprendermi la Serie B"
Immagine news Serie C n.2 Gallo pensa al futuro: "La priorità si chiama Vicenza. Chi vorrebbe mai andare via?"
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Antonini attacca Vrenna del Crotone: "Eccone un altro che non rispetta le scadenze"
Immagine news Serie C n.4 Latina, Condò chiama la piazza: “Partita fondamentale, abbiamo bisogno dei tifosi”
Immagine news Serie C n.5 Audace Cerignola, Di Toro: "Non escludo un addio. Devo valutare con attenzione"
Immagine news Serie C n.6 Grella: “Catania deve arrivare in Serie A. Poca fiducia? Non mi spaventa”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Atalanta, la Dea detta legge negli ultimi scontri
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Aston Villa-Bologna, i rossoblù credono nella rimonta
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile, Giuliani: "Ci mancano i tre punti. A giugno ci attendono due finali"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia Femminile, Soncin: "In campo c'eravamo solo noi. Rammaricato per lo 0-0"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Danimarca-Italia finisce a reti inviolate. Azzurre a -3 dalla vetta
Immagine news Calcio femminile n.4 Danimarca-Italia, le formazioni ufficiali: c'è Cantore con Girelli. Dragoni in mezzo al campo
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia in Danimarca per dare continuità e tenere aperta la corsa al Mondiale 2027
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia Femminile, Salvai: “Dovremo vivere la pressione in modo positivo”
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stefano Desideri: "Roma un sogno, quante difficoltà all'Inter. Udine isola felice" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 L’Inter si prepara alla festa, le altre devono correre. Che campionato è stato?