TMW Chiamatelo pure 'talismano'. Con il Benevento Pierozzi centra la terza promozione consecutiva

Un talismano? Forse sì, forse no, tutto sta nel credere o meno ad aspetti non propriamente...terreni e controllabili. Quel che di certo c'è, comunque, è che con quella di ieri Edoardo Pierozzi ha messo a segno la sua terza promozione consecutiva dalla Serie C alla B, e lo ha fatto - ieri pomeriggio - divenendo uno dei maggiori protagonisti della cavalcata di quel Benevento che con tre giornate di anticipo rispetto al termine della regular season ha chiuso la pratica del Girone C di terza serie.

Un campionato appunto da protagonista quello del terzino classe 2001, che ha finora collezionato sette gol (CLICCA QUI per la classifica marcatori dei campani) e due assist, bottino sicuramente molto valido per il ruolo che occupa il giocatore nato e cresciuto nel vivaio della Fiorentina. Che non pare però avere intenzione di fermarsi, e avrà ora altre tre partite per provare a fare ancora meglio.

Andiamo però con ordine, tutto nasce nella stagione 2023–2024, quando veste la maglia del Cesena dei record che chiude l'anno non solo con la promozione in cadetteria ma anche con un record di punti che ammonta a 96; l'estate di due anni fa, però non viene riconfermato dai bianconeri, e approda al Taranto, in odore di fallimento. Ci vede lungo il Pescara, che lo tessera, e centra il salto di categoria mediante i playoff. Ieri, una nuova pagina di storia scritta, senza spareggi, ma direttamente. Anche se poi, alla fine, è solo il risultato finale ciò che conta: la storia ricorda se vinci, non (sempre) come vinci.