Pordenone, Tesser: "Dobbiamo migliorare sotto ogni aspetto rispetto". I convocati

Il tecnico del Pordenone Attilio Tesser in conferenza stampa ha presentato così la sfida contro l’Ascoli, squadra da non sottovalutare nonostante la posizione in classifica: “Dovremo migliorare su tutto rispetto alle ultime due gare, sia dal punto di vista tecnico-tattico sia temperamentale. Gli ultimi risultati hanno dimostrato che quanto fatto non è abbastanza e con l’Ascoli serve una prestazione importante, dobbiamo rispondere presenti su tutti gli aspetti e essere vicini ai massimi livelli. L’Ascoli è una squadra compatta e ben organizzata, che se la gioca con tutti e ha acquistato fiducia da gennaio in avanti, mi aspetto una partita aperte e intensa. - continua Tesser come si legge sul sito del club neroverde - Mi porto un paio di dubbi di formazione a domani, gli infortuni ci tolgono qualche scelta. Chiunque giochi dal primo minuto, chi subentrerà e anche chi non lo farà in questa gara. Tutti sanno di essere importanti. Siamo un gruppo unito, che ha sempre voglia di fare bene e di emergere, con volontà, grinta e temperamento”.

I convocati per la sfida contro i marchigiani sono 21. Questa la lista:

Portieri: Bindi, Passador, Perisan

Difensori: Barison, Berra, Camporese, Chrzanowski, Falasco, Stefani, Vogliacco

Centrocampisti: Biondi, Magnino, Mallamo, Misuraca, Rossetti, Zammarini

Attaccanti: Banse, Butic, Ciurria, Morra, Musiolik