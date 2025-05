PSG-Inter, le formazioni ufficiali: torna la ThuLa, Doué e Pavard dal 1’

È il giorno più atteso della stagione calcistica europea. Per la prima volta in assoluto, il PSG e Inter si sfideranno e in palio, a Monaco di Baviera, c’è la Champions League. Appuntamento alle 21 all’Allianz Arena, arbitra il romeno Istvan Kovacs: di seguito le formazioni ufficiali della finale.

Luis Enrique preferisce Doué a Barcola per completare il reparto offensivo con Dembélé e Kvaratskhelia. Per il resto, nessuna sorpresa nell’undici di partenza dei parigini, guidato da Donnarumma e Marquinhos.

Simone Inzaghi, per la terza volta in questa stagione alla partita numero 59, schiera la formazione tipo. Pavard vince il ballottaggio con Bisseck, in attacco tornano insieme Thuram e Lautaro, ultima in coppia dall’inizio a Barcellona.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.