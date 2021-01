Quagliarella e Pirlo, 86 partite insieme. Ma non solo: alla Juve, Fabio è di famiglia

vedi letture

3.196 minuti insieme. Sono quelli che legano Andrea Pirlo e Fabio Quagliarella nelle rispettive carriere da calciatori. L’attuale tecnico della Juventus e il bomber della Sampdoria potrebbero ritrovarsi in bianconero. Ma si conoscono benissimo: compagni agli albori del ciclo d’oro della Vecchia Signora, i due hanno giocato (sono comprese le gare con l’Italia) complessivamente 86 partite in campo insieme.

Volto noto. Se accetterà di tornare alla corte bianconera, Quagliarella non ritroverà soltanto l’ex regista, oggi in vesti diverse. Perché l’attaccante classe ’83 ha lasciato tanti compagni all’ombra della Mole Antonelliana, anche a distanza di sei anni. Per fare due nomi: Chiellini e Bonucci. Con i difensori, Quagliarella ha giocato anche di più che con Pirlo: 97 partite e 4.100 minuti complessivi con Giorgio, 96 gare e 4.288 minuti con Leonardo. La lista, ovviamente, non finisce qui: con Gianluigi Buffon, per esempio, hanno condiviso 84 partite e 3.106 minuti in campo. Uno di famiglia.