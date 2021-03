Quale futuro per Cristiano Ronaldo? Perché sì e perché no all'ipotesi MLS

Che ne sarà adesso di Cristiano Ronaldo? Contratto in scadenza nell'estate del 2022, Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha spiegato che "abbiamo un altro anno per parlare del futuro". Solo che l'ha detto prima dell'eliminazione Champions contro il Porto. Sarà così? Oppure CR7 potrebbe davvero lasciare Torino già in estate? Analizziamo su Tuttomercatoweb.com le varie ipotesi legate al futuro del fenomeno portoghese, tappa per tappa.

LA MLS

Perché sì La Major League Soccer non è più un buen retiro di campionisssimi ma un luogo dove nascono i talenti, dove ci sono pesanti investimenti sulle Accademie, sui giovani da ogni parte del Globo. Dove gli stadi sono all'altezza dei migliori al mondo, dove i centri sportivi non hanno eguali e dove gli investimenti sono stabili nonostante la pandemia. Eppure, per Cristiano Ronaldo un'eccezione sarebbe fatta. CR7 è una star planetaria e probabilmente permetterebbe alla MLS di fare lo step decisivo in più per raggiungere l'obiettivo di essere, in vista del Mondiale del 2026, una tra le leghe più importanti e prestigiose in assoluto. Le franchigie hanno la possibilità di tesserare tre designated players, ovvero giocatori ai quali dare stipendi oltre il salary cap. L'acquisizione di Ronaldo sarebbe presumibilmente supportata dagli sponsor di Ronaldo e la destinazione possibile è l'Inter Miami di David Beckham. Ironia della sorte: a far posto a CR7 potrebbe essere Gonzalo Higuain.

Perché no Ronaldo vuol far l'attore, un giorno, e gli States sembrano il luogo adatto. Ronaldo è una star planetaria e gli States paiono il posto perfetto. Però, per quanto le mire e l'ambizione di Don Garber, commissione della MLS, e di tutta l'intera lega siano quelle di essere al pari delle Big 5 Leagues in occasione del Mondiale del 2026, il passo è ancora troppo lungo. Ronaldo, poi, accetterebbe di sbarcare in una lega cotanto ambiziosa ma dove al momento le stelle sono rappresentate dal Chicharito Hernandez e da Carlos Vela? Lascerebbe l'Europa dove si è scontrato con Messi, dove ha vinto tutto, per andare in una terra inesplorata ma dove non avrebbe rivali e dove forse dovrebbe abbandonare per sempre la rincorsa al Pallone d'Oro?