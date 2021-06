Qualificazioni Qatar 2022, Brasile ok con Neymar, pari fra Colombia e Argentina. Cile, Pulgar non basta

vedi letture

Nella notte, ora italiana, si sono giocate in Sud America quattro gare valide per le qualificazioni al prossimo mondiale.

Venezuela-Uruguay 0-0

Pareggio a reti bianche fra Venezuela e Uruguay: in campo per i padroni di casa il centrocampista del Torino Rincon ed il difensore del Brescia Chancellor. Nella Celeste, Godin e Caceres titolari in difesa, Vecino a centrocampo, con il cagliaritano Nandez entrato nella ripresa.

Colombia-Argentina 2-2

Rimonta della Colombia, sotto di due reti, con l'Argentina: 2-2 il punteggio finale. Albiceleste avanti avanti con Romero dell'Atalanta e Leandro Paredes. I Cafeteros ad inizio ripresa hanno accorciato grazie al rigore trasformato da Muriel, in pieno recupero la rete di Miguel Borja su assist di Cuadrado. Tanti italiani in campo: Ospina, Zapata, Muriel e Cuadrado per la Colombia, mentre nell'Argentina troviamo Romero, De Paul, Lautaro Martinez e Pezzella. Solo panchina per Correa, Musso e Dominguez.

Paraguay-Brasile 0-2

Vittoria esterna per il Brasile contro il Paraguay: apre Neymar dopo 4 minuti, chiude l'ex Milan Paqueta nel recupero. Solo due Italiani in campo, entrambi della Juventus: Danilo e Alex Sandro.

Cile-Bolivia 1-1.

Termina 1-1 la sfida fra Cile e Bolivia. Al gol del viola Pulgar ha risposto Marcelo Moreno su rigore. In campo, oltre al centrocampista della Fiorentina, anche Medel e Sanchez per la Roja.

Risultati

Venezuela-Uruguay 0-0

Colombia-Argentina 2-2

Paraguay-Brasile 0-2

Cile-Bolivia 1-1