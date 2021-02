Quarta di fila per Rabiot: così il francese si gioca presente e futuro alla Juventus

Presente e futuro. C'è tanto in gioco per Adrien Rabiot, spiega Il Corriere dello Sport, ventiseienne francese che a tratti è sublime e altre volte scompare. Arrivato a parametro zero dal Paris Saint-Germain, oggi contro il Napoli dovrebbe essere la quarta gara consecutiva dall'inizio. E' il suo momento, stavolta davvero, anche perché altrimenti Andrea Pirlo e la Juventus potrebbero considerarlo un sacrificabile in estate e farlo finire sul mercato.