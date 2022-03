Rabiot fra i più utilizzati della Juventus. Ma quello di oggi è già un esame decisivo per il futuro

Considerando anche la Champions League e la Coppa Italia, oltre al campionato, Adrien Rabiot ha giocato titolare tutte le ultime 7 partite della Juventus. Un giocatore che Massimiliano Allegri ha spesso stuzzicato, invitandolo a dare di più in termini numerici di gol e assist, ma che a conti fatti difficilmente toglie dal campo per questioni dei duttilità tattica e fisicità. A livello di presenze è il 4° più utilizzato della rosa bianconera, una condizione che però non lo estranea dalle solite e ricorrenti voci di mercato.

La Juventus dovrà fare una scelta precisa nei prossimi mesi

L'ex PSG è arrivato ad un bivio, dopo aver scansato all'ultimo secondo la cessione in più di un'occasione. Il contratto in scadenza nel 2023 obbliga infatti la società a fare delle valutazioni in merito al suo domani: venderlo oggi per non perderlo a zero domani o rinnovargli il contratto. Il suo stipendio è uno dei più pesanti in rosa, difficile immaginare un prolungamento alle stesse cifre vista l'attuale politica. Anche perché i soli 2 assist (senza gol) in 34 presenze hanno un peso nelle valutazioni. E allora anche per lui la sfida di questa sera contro il Villarreal sarà vissuta come un vero e proprio esame: una prestazione convincente e, magari, decisiva potrebbe avvicinarlo un po' di più alla permanenza. Viceversa se il francese dovesse standardizzarsi sul rendimento basic, quello senza acuti, ecco che i ragionamenti sul suo futuro si arricchirebbero di un ulteriore indizio di allontanamento.