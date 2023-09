Rabiot sempre più centrale nella Juventus: si lavora al rinnovo di contratto

Massimiliano Allegri lo aveva imposto come priorità, ed è stato accontentato. Mai più senza Adrien Rabiot, che dopo annate mediocri si è preso sulle spalle la Juventus, con la miglior stagione della carriera e in maglia bianconera, tra le note più liete dello scorso campionato. E anche per questo la Juventus non ci ha pensato due volte: rinnovo per il francese, annuale da sette milioni, ma la voglia è di proseguire insieme per ancora tanto tempo.

Come scrive il Corriere dello Sport, l'idea della Juventus è quella di prolungare ancora con il francese, ben oltre il giugno 2024. Al vaglio c'è l'idea di un nuovo annuale o di un biennale per il classe '95, con cui presto riprenderanno i dialoghi. Da capire quale sarà la volontà di Rabiot, che se vedrà tornare una Juventus formato Champions difficilmente lascerà i bianconeri.