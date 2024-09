Ufficiale Radonjic saluta il Torino: il trequartista torna dove tutto era cominciato sei anni fa

Nemanja Radonjic lascia ufficialmente il Torino e torna nella sua Serbia. L'ex Olympique Marsiglia era ormai un separato in casa al club granata, che ha dunque deciso di cederlo a titolo definitivo alla Stella Rossa. Ad annunciarlo è il sodalizio di Belgrado stesso tramite un breve comunicato ufficiale: "Nemanja Radonjic è tornato alla Stella Rossa! L'FC Stella Rossa ha ingaggiato un grande rinforzo e ha riportato Nemanja Radonjic al club, che ha firmato un contratto di due anni più uno e avrà la maglia numero 49".

I dettagli

A 6 anni di distanza ecco il ritorno del centrocampista offensivo nella squadra che l'ha lanciato nel grande calcio, permettendogli di approdare all'Olympique di Marsiglia. Come riferito dal portale Mozzart Sport, la Stella Rossa, al termine di una lunghissima trattativa andata avanti per tutta la giornata di ieri col presidente granata Cairo, ha ottenuto di dover pagare giusto una somma simbolica di denaro per accaparrarsi Radonjic e riportarlo in Serbia.