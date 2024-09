Rafa Marin racconta l'esordio con il Napoli: "Molto speciale, lo aspettavo da tantissimo"

Rafa Marin, difensore del Napoli, è intervenuto così ai microfoni di SportMediaset dopo il debutto con la nuova maglia nel 5-0 al Palermo in Coppa Italia: "È davvero un momento molto speciale per me, lo aspettavo da tantissimo tempo. Avevo voglia di fare l'esordio con il Napoli, anche solamente vivere la vigilia in hotel vedendo tutti i tifosi che ci spingevano con questa carica, molto gasati, è stato davvero bellissimo e stupendo giocare davanti ai nostri fantastici sostenitori".

Che spirito c'è in spogliatoio?

"Abbiamo davvero tanta voglia, spingiamo sempre forte in allenamento, rispetto all'anno scorso la squadra ha fatto un salto in avanti a livello di qualità, ci sono tanti giocatori nuovi e dobbiamo provare a spingere forte sia in Serie A che in Coppa Italia".

Come mai ci è voluto tanto tempo per vederla in campo?

"Ci ho messo un po' a fare l'esordio, quasi 2 mesi, dovevo adattarmi a un nuovo club, a un nuovo calcio e a un trasferimento in un campionato diverso. Il mister mi ha dato tanta fiducia, io ci ho messo un po' a conquistarmela, ho lavorato e sto lavorando duro per avere sempre possibilità di giocare, ma qui per l'allenatore è davvero difficile tenere fuori qualcuno dall'undici titolare. L'importante è che ognuno di noi dia tutto ed è quello che stiamo facendo".