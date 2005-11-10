Ramos chiuso nel PSG e anche nel Portogallo: solo 12 minuti finora per il futuro 9 del Milan

Gonçalo Ramos, una volta che il Mondiale col suo Portogallo sarà finito, inizierà una nuova avventura in Serie A con la maglia del Milan. La scelta di accettare la corte dei rossoneri non è legata soltanto al ricco contratto quinquennale offertogli da Cardinale, a pesare in maniera decisiva è stata soprattutto la prospettiva di trovare quella continuità che gli è mancata da quando, tre estati fa, è approdato al PSG.

Era chiuso a Parigi

A Parigi il centravanti portoghese ha dovuto convivere infatti con una concorrenza di altissimo livello, restando spesso alle spalle delle tante stelle della rosa, in particolare nelle ultime due stagioni, culminate con i successi della squadra di Luis Enrique. Pur ritagliandosi uno spazio, il minutaggio non è mai stato all'altezza delle ambizioni di un attaccante di 25 anni. Al Milan, invece, l'idea è chiara: arrivare per essere protagonista.

Ma è chiuso anche in Nazionale

La ricerca di maggiore continuità riguarda anche la Nazionale. Se al PSG deve contendersi il posto con campioni del calibro di Ousmane Dembélé e degli altri fuoriclasse della rosa parigina, con il Portogallo davanti a lui c'è ancora Cristiano Ronaldo. Nell'attuale Mondiale il suo impiego è stato non a caso veramente limitato, almeno finora: appena 12 minuti complessivi, disputati nel finale dell'1-1 contro il Congo all'esordio, entrando in campo all'83'. Nelle successive sfide contro Uzbekistan e Colombia, invece, neanche un minuto in campo.