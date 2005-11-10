Zazzaroni: "Cardinale preso per il collo da Mendes: Ramos è valutato meno della metà"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha analizzato il caos che si respira in casa Milan fin dal termine della stagione ormai passata e commentato anche il colpo Goncalo Ramos dei rossoneri, molto chiacchierato per l'ingente esborso economico che comporterà. Questo il suo pensiero, espresso direttamente sul suo profilo Instagram:

"O quelli di Transfermarkt non hanno aggiornato il profilo oppure Gerry Cardinale è stato preso per il collo da Mendes: il sito tedesco valuta l'attaccante 30 milioni, ovvero molto meno della metà di quanto il Milan l'ha pagato. Dopo aver portato Amorim e Ramos, il mitico, inossidabile Jorge, ricordato anche per Joâo Felix in rossonero, prova ora a piazzare Antonio Silva che i tifosi del Benfica non vogliono più vedere al da Luz".

Quanto spenderà il Milan per il cartellino del Ramos?

Per rilevare il cartellino del centravanti portoghese dal Paris Saint-Germain, il Diavolo spenderà oltre 70 milioni di euro, realizzando l'investimento più oneroso della sua storia. Le cifre esatte, fin da quando è uscita la notizia, sono in continuo aggiornamento e tendenti al rialzo.